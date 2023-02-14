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"Önce ceza yazdılar. Şimdi arıyorlar size madalya vereceğiz diyorlar"

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Malatya’da hiçbir binasının yıkılmadığını söyleyen müteahhit sosyal medyada gündem oldu! “300 milyar ceza yazmışlardı...”

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"Önce ceza yazdılar. Şimdi arıyorlar size madalya vereceğiz diyorlar"

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Türkiye 6 Şubat sabahında korkunç bir güne uyanırken depremden etkilenen 10 ilde binlerce bina enkaza dönüştü. Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için mücadele devam ederken binaları yapan müteahhitlerin bir kısmı tutuklandı. Malatya’da yaptığı binaların yıkılmadığını iddia eden bir müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

“SİZE MADALYA VERECEĞİZ DİYORLAR”

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Depremlerin ardından ayakta kalmayı başaran binalarının önünde konuşan müteahhit, “Süsü püsü yok diye o zaman 300 milyar ceza yazdı bana. Şimdi arıyorlar ‘Size madalya vereceğiz diyorlar’. Süslü püslüler hep döküldü” dedi. Müteahhit projelerinin hala kendisinde olduğunu iddia ederek kolonları sağlam bir şekilde yaptığını belirtti.

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