Ölüm botoksu

İstanbul ve İzmir'deki iki özel hastanede mide botoksu ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaşan 31 hastadan, Türkmenistan uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında iki doktor gözaltına alındı



Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve

Sağlık Bakanlığından İstanbul ve İzmir'de obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze yapılan denetimler sonucu, ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiği belirtilerek, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı bildirildi.

Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova önceki gün hastanede yaşamını yitirdi.

25 Şubat tarihinde ameliyat olan Korhanova, bir süre sonra taburcu oldu. 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden kadın ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı.

Durumu kötüleşen Korhanova yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova önceki gün ise hayatını kaybetti.

Emniyetten alınan bilgiye göre, 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koydu.

Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

BİR HASTA ÖLÜNCE DOKTORLAR YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Türkmenistanlı kadının ölümü sonrası ise hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve hastane yetkilisi doktor M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında ''Taksirle öldürme'' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

''EN BÜYÜK SIKINTIM NEFES''

Tuzla'daki hastanede mide botoksu ameliyatı olan ve mağduriyet yaşadığını belirten hastalardan olan bir kadın ise şunları söyledi:

''Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntıları yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu. Dün bir cenaze oldu, bizim de moralimizi bozdu. Yoğun bakımda bildiğim kadarıyla kritik hasta var. Görme güç kaybı, bildiğiniz felç. Burada doktorlar alınmış. Şu anda da ilgilenen doktor yok gibi.

Evine çıkan arkadaşlarımız da çok kötü. Bazıları geri geliyor. İzmir ve İstanbul’da 300’e yakın hasta var bildiğim kadarıyla. Şu an yoğun bakımdakilerle 10 kadar hasta var.''

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir 'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.Sağlık Bakanlığından İstanbul ve İzmir'de obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze yapılan denetimler sonucu, ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiği belirtilerek, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı bildirildi.Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova önceki gün hastanede yaşamını yitirdi.25 Şubat tarihinde ameliyat olan Korhanova, bir süre sonra taburcu oldu. 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden kadın ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı.Durumu kötüleşen Korhanova yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova önceki gün ise hayatını kaybetti.Emniyetten alınan bilgiye göre, 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koydu.Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.Türkmenistanlı kadının ölümü sonrası ise hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve hastane yetkilisi doktor M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında ''Taksirle öldürme'' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.Tuzla'daki hastanede mide botoksu ameliyatı olan ve mağduriyet yaşadığını belirten hastalardan olan bir kadın ise şunları söyledi:''Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntıları yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu. Dün bir cenaze oldu, bizim de moralimizi bozdu. Yoğun bakımda bildiğim kadarıyla kritik hasta var. Görme güç kaybı, bildiğiniz felç. Burada doktorlar alınmış. Şu anda da ilgilenen doktor yok gibi.Evine çıkan arkadaşlarımız da çok kötü. Bazıları geri geliyor. İzmir ve İstanbul’da 300’e yakın hasta var bildiğim kadarıyla. Şu an yoğun bakımdakilerle 10 kadar hasta var.''