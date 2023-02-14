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Nurdağı tamamen yıkılacak

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Yaşanan deprem afetinden büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek

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Nurdağı tamamen yıkılacak
Depremin 8. gününde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi.
Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." diye konuştu.
 
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