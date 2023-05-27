Nefesler tutuldu

Türkiye yarın yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kaldı.

Türkiye yarın yeniden sandık başına gidecek.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

Seçimde ilk turda en yüksek oyu alan iki isim olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İlk turda yüzde 87,94 katılımın sağlandığı seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,34, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.00, oy alırken, salt çoğunluk sağlanamamıştı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.23 oyda kalmıştı.

