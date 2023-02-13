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“Neden yıkıldığını ben de bilmiyorum”

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Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, “Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum” dedi

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“Neden yıkıldığını ben de bilmiyorum”
Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Coşkun'un ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde "2 yıllık inşaat sürecinde bir sıkıntı çıkmadı. Mevzuatta öngörülen tüm işlemleri yerine getirdik. Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Tüm ruhsatları alındı, kontrolleri sağlandı." dedi.
 
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