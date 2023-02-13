Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Coşkun'un ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde "2 yıllık inşaat sürecinde bir sıkıntı çıkmadı. Mevzuatta öngörülen tüm işlemleri yerine getirdik. Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Tüm ruhsatları alındı, kontrolleri sağlandı." dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.