NATO için KKTC şartı iddiası

İngiliz basını, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararına karşı KKTC'nin statüsünü gündeme getirdiğini öne sürdü. İddiaya göre Türkiye, KKTC’nin NATO ülkeleri tarafından kabul edilmesini istiyor



Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, NATO’ya katılım kararı almış, karar TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki görmüştü.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında diplomasi trafiği sürerken, İngiltere merkezli Express.co.uk haber sitesi, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım süreci müzakerelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü gündeme getirdiğini öne sürdü.

Türkiye, Sosyal Demokrat Parti Başbakanı Magdalena Andersson liderliğindeki İsveç Hükümeti’ni PKK ve YPG’ye silah ve para yardımı yapmakla suçlarken, İskandinav ülkelerinin terör örgütlerinin misafirhanesi olduğunu söylemişti.

İsveç ise, bu suçlamaları reddetti ve Türkiye sınırındaki Suriye’deki bölgeye insani yardım dışında herhangi bir destek sağladıklarını reddetti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündemdeki yerini korurken, Türkiye’nin bu üyeliğe yeşil ışık yakması için Kuzey Kıbrıs sorununu gündeme getirdiği aktarıldı. Türkiye ile gerçekleştirilen NATO görüşmelerinde, konunun gündeme geldiği öne sürüldü. Buna göre, Türkiye KKTC’nin NATO ülkeleri tarafından kabul edilmesini istiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin statüsünün NATO görüşmelerinde masaya yatırılmasını istediği iddialarını doğruladı. Erdoğan’ın konuyla ilgili Tatar’ı telefonla aradığını ifade eden kaynak, Kaynak, “Aramanın yapıldığını biliyorum ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın olumlu bir yanıt aldığını da duydum.” dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs, herhangi bir ilerlemeyi durdurmak için AB üzerindeki vetolarını kullanıyor. Biz neden yapmayalım ki” sözleriyle durumun normal karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sunday Express’e verdiği röportajda amacının Kuzey Kıbrıs’ın ayrı bir ülke olarak tanınması olduğunu da açıkladı.

İngiltere’nin üst düzey bakanlarının bu fikre sıcak baktığı da belirtildi. 1974’den beri yaşanan krizin artık son bulmasını destekleyen üst düzey İngiliz isimlerin bulunduğu belirtildi.

İşçi Partisi’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw planı desteklediklerini açıkladı.



