Müteahhit, yurt dışına kaçarken yakalandı

Depremde Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın sahiplerinden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Coşkun'un bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenildi

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013’te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

MÜTEAHHİT YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yüklü paralarla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, dün Coşkun’un İstanbul Havalimanı’ndan Karabağ’a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sozcu.com.tr’ye konuşan kaynaklar, Coşkun’un banka hesaplarından gün boyu para çekmeye çalışmasının şüphe uyandırdığını, banka personelinin şüphelerini üst mercilere ilettiklerini aktardı.

