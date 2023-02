Mucizelere kaldık

Deprem faciasında can kaybı her geçen saat yükseliyor. 10 ilde toplam can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi. Yaralı sayısı 52 bin 979, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 1

10 ilde toplam can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi. Yaralı sayısı 52 bin 979, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444...

Depremlerin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar bölgede 700'ye yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110. Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesinde.