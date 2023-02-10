Mucize kurtuluşlar devam ediyor

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama-kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi.



Çalışmalar sonucunda depremden 101 saat sonra 6 kişi sağ olarak çıkarıldı.



Kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

101 SAAT SONRA ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA 101. SAATTE BİR KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

100. SAATTE İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 100. saatte iki kişi enkaz altından kurtarıldı.





ENKAZ ÇALIŞMALARININ 96. SAATİNDE GELEN KURTULUŞ

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay’da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi’yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.



Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü.



BEBEK SESİ DUYULDU



Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

10 GÜNLÜK YAĞIZ VE ANNESİ 90. SAATTE KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.