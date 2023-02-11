Mucize bebekler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat; 10 günlük bebek ile annesi ise yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

Öte yandan Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından 105'inci saatte 1,5 yaşındaki bebek ile 7 yaşındaki ağabeyi çıkarıldı.

Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

