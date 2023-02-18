MTA diri fay haritası yenilendi: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem riski taşıyan iller

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan diri fay haritasıyla birlikte, Türkiye'de diri fay hattı üzerinde yer alan ve deprem riski taşıyan iller açıklandı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi. Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor ve deprem riski taşıyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte yenilenmiş MTA diri fay haritası.

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını araştırıyor. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası.

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.



Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.



Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu - denizel sekiler, basınç sırtı ya da çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

DİRİ FAY SINIFLANDIRMASI

Herhangi bir bölge veya ülke için yapılabilecek diri fay sınıflaması eldeki verinin niteliği ve kullanım amacına göre değişir. Diri fayların sınıflamasında, kullanılan kriterlere göre değişen yaklaşımlar olup, aktif, potansiyel aktif, yetkin fay terimleri en çok kullanılanlardır.



Bu tanımların çoğunda kullanılan başlıca kriter, depremler sonucu faylar boyunca yüzeyde veya yüzeye yakın derinliklerde meydana gelen “yer değiştirme” dir.



Diri fayların alt gruplara ayrılarak sınıflamasında ise faylarda meydana gelmiş en son yüzey yırtılmasının oluş zamanı jeokronolojik ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Deprem yüzey kırığı: 1900-Günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.



Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.



Kuvaterner fayı: Kuvaterner (son 2.600.00 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak, Holosen aktivitesi ve depremselliği kuşkulu fay.



Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner aktivitesi kuşkulu fay veya güncel topoğrafyada belirgin çizgisellik.

MTA DİRİ FAY HARİTASI YAYIMLANDI

Yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası yayımladı. Fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.



İşte, deprem riski taşıyan o iller;

AKSARAY,



AYDIN,



BALIKESIR,



BOLU,

BURDUR,



BURSA,



BİNGÖL,



DENİZLİ,

ESKİŞEHİR,



ERZİNCAN,



ERZURUM,



HAKKARİ,

HATAY,



İZMİR,



KAHRAMANMARAŞ



MANİSA,

MUĞLA,



KOCAELİ



KONYA,



OSMANİYE,



SAKARYA

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN