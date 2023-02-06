Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları

Yaşanan deprem nedeniyle Lübnan'da herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ifade eden Mevlevi, sadece birkaç binada çatlakların oluştuğunu kaydetti. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Başbakan Necib Mikati'nin depreme karşı gerekli önlemlerin alınması için Kriz Yönetim Dairesi ile bir toplantı yapacağını belirtti.