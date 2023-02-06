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Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan ise depremde can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

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Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 1

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 2

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Suriye'de ilk belirlemelere göre  en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 3

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 4
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 5

MISIR, İRAN, LÜBNAN, IRAK, GKYRY VE KKTC'DE HİSSEDİLDİ

Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 6

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 7

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Kahramanmaraş merkezli ve bölge ülkelerinde de hissedilen depremden dolayı ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 8

Mevlevi, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, Lübnan'da da hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 9

Yaşanan deprem nedeniyle Lübnan'da herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ifade eden Mevlevi, sadece birkaç binada çatlakların oluştuğunu kaydetti. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Başbakan Necib Mikati'nin depreme karşı gerekli önlemlerin alınması için Kriz Yönetim Dairesi ile bir toplantı yapacağını belirtti.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 10

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 11

Deprem,İran, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.

Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 12
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 13
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 14
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 15
Türkiye'deki 7,4 şiddetindeki deprem Mısır'dan İran'a kadar çevre ülkeleri de vurdu: Yıkımın fotoğrafları - 16
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