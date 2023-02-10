Minik Yade melek oldu

Ara tatilde ailesiyle birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesinden Hatay’a giden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ara tatilde ailesiyle beraber Hatay’a gitti. 6 Şubat sabahında yaşanan deprem felaketinde Hatay'da bulunan Yade, bulundukları binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirirken, ailesinin ise depremden sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.
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