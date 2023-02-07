banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
17 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
28 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Minik Ayşe, ailesine kavuştu

banner476

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Ayşe, depremden 7 saat kurtarıldı.

banner825
Minik Ayşe, ailesine kavuştu
Kahramanmaraş Pazarcık ilçe merkezinde bulunan 6 katlı bina, sabaha karşı yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.
Binada yaşayan 4 kişilik Güneş ailesi de enkaz altında kaldı. Ailenin minik kızları Ayşe'nin saatler sonra göçük altından sesi duyuldu. 
ENKAZ ALTINDA 'İYİYİM' MESAJI
Ekipler 5 yaşındaki kız ile sürekli konuşarak, sakin tutmaya çalıştı. Minik kız, ekiplere enkaz altından 'İyiyim' mesajı da gönderdi.
Minik Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra enkazdan çıkartıldı.
Ailesine kavuşan Ayşe, hastaneye kaldırıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.