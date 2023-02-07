Minik Ayşe, ailesine kavuştu

Kahramanmaraş Pazarcık ilçe merkezinde bulunan 6 katlı bina, sabaha karşı yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.
Binada yaşayan 4 kişilik Güneş ailesi de enkaz altında kaldı. Ailenin minik kızları Ayşe'nin saatler sonra göçük altından sesi duyuldu.
ENKAZ ALTINDA 'İYİYİM' MESAJI
Ekipler 5 yaşındaki kız ile sürekli konuşarak, sakin tutmaya çalıştı. Minik kız, ekiplere enkaz altından 'İyiyim' mesajı da gönderdi.
Minik Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra enkazdan çıkartıldı.
Ailesine kavuşan Ayşe, hastaneye kaldırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.