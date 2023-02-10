Mezarlıklardan kahreden görüntü

Depremin vurduğu illerden gelen kurtarma ve çaresizlik görüntüleri kadar, mezarlıklardaki fotoğraf ve görüntüler de yürek burktu. Cenazelerin daha fazla bekletilmeden gömülmesi için mezarlıklarda iş makineleri devreye girdi.
Olanak bulunursa zaman zaman şehit niyetine namazlar kılındıktan sonra tek tek mezarlar yerine, açılan uzun çukurlara cesetler yan yana sıralanıyor. Yakınlarının yerini belirlemek isteyenler, cenazelerinin sırasına buldukları çubukları, direkleri dikip üzerine işaret olarak bez bağlıyor veya ismini yazıyor.
Ardından iş makineleri ile üzerleri toprakla kapatılıyor. Geriden kalan yakınları ise acılarını içlerine gömüp, bir birini teselli etmeye çalışıyor. Mezarlıklarda hala yüzlerce cenaze gömülmeyi bekliyor.
700 CESET GÖMÜLMEYİ BEKLİYOR
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Kapıcan Mezarlığı'ndan görüntü paylaşan bir vatandaş, “Cesetler hep yerde defnedilmeyi bekliyor. Ama iki kepçe var ve yetersiz. İnsanlar soğukta cenazelerini gömmeyi bekliyor. Sırada gömülmeyi bekleyen 700 kişi olduğu söylendi. Biz cenazemizi buraya bıraktık, tekrar enkaz alanına dönmek zorundayız” dedi.
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