Mezarlar uçtu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu.
Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı yurttaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinelerinin yardımıyla kapatılıyor.
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