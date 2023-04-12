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MetroPOLL’e göre Kılıçdaroğlu önde

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Türkiye’de MetroPOLL’ün Cumhurbaşkanı seçimi anketine göre, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.6 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. AKP‘li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 41.1 oy oranında kaldı

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MetroPOLL’e göre Kılıçdaroğlu önde
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2023” araştırmasının “Cumhurbaşkanlığı seçimi – 1. tur” anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisine oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.1 oy oranında kaldı.
Memleket Partisi‘nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 5, Ata İttifakı‘nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan‘ın oy oranı ise yüzde 2.2 oldu.
“Kararsızım” diyenleri yüzde 4.4, “Protesto oy” cevabını verenler yüzde 1.6, “Fikrim yok / cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 3.1 oldu.
Ankete göre, MHP seçmeninin yüzde 13.7’si Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi. Memleket Partisi seçmeninin yüzde 14.5’i Kılıçdaroğlu’na, yüzde 3.2’si Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.
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