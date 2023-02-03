Metin Uca ve Barbaros Şansal’a gözaltı şoku

Sunucu ve TV Programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Uca hakkında daha önceden bir mahkeme sebebiyle "aranma" kaydı olduğu belirtildi. Aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İki isim de ifade verdikten sonra serbest bırakıldı



Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca’yla aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal da KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Karakoldayken SÖZCÜ’ye konuşan Şansal detayları şöyle anlattı:

“Muhbir vatandaşlar

Benimki de olmayan

Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim, serbest kalacağım, bir şey yok yani…

Metin Uca da iyi… Yarın (bugün) Ankara’da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan’a (Kıbrıs)… ”

ŞANSAL SERBEST

Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest kaldığını bildirdi.

UCA DA SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 4,5 saat sonra serbest bırakılan Metin Uca, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak gözaltına alınma sebebini açıkladı. Metin Uca, şöyle konuştu:

“4,5 saatlik bir gözaltı sonrası sizinle birlikteyim. 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında oynadığım oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup ‘Devlet büyüklerine hakaret ediliyor' demesi sonrası gözaltına alınmışım. UYAP'ta da gözükmüyor.

DİYANET’E ‘DENİZ KABUKLULARI’ SORUSU SORMUŞ

Olay şu; Stefanos Yerasimos'un yazdığı, Sultan Sofraları kitabında geçen, Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı'na “Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, kime inanayım?” sorusunu devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim. Sayın savcı bunun gösteri olduğunu anladı. Şimdi özgürüm. Her şey için, desteğiniz için, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

DİYANET ‘HELAL DEĞİL’ DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, deniz canlıların yenilmesiyle ilgili bir fetva yayımlamış, yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünlerinin helal olmadığı görüşünün benimsendiğini belirtmişti.

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.Metin Uca’yla aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal da KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.Karakoldayken SÖZCÜ’ye konuşan Şansal detayları şöyle anlattı:“Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca’nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet’le ilgili bir espri yüzünden, “halkı kin ve düşmanlığa sevketmek”ten…Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava.Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim, serbest kalacağım, bir şey yok yani…Metin Uca da iyi… Yarın (bugün) Ankara’da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan’a (Kıbrıs)… ”ŞANSAL SERBESTBarbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest kaldığını bildirdi.UCA DA SERBEST BIRAKILDIYaklaşık 4,5 saat sonra serbest bırakılan Metin Uca, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak gözaltına alınma sebebini açıkladı. Metin Uca, şöyle konuştu:“4,5 saatlik bir gözaltı sonrası sizinle birlikteyim. 21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında oynadığım oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup ‘Devlet büyüklerine hakaret ediliyor' demesi sonrası gözaltına alınmışım. UYAP'ta da gözükmüyor.DİYANET’E ‘DENİZ KABUKLULARI’ SORUSU SORMUŞOlay şu; Stefanos Yerasimos'un yazdığı, Sultan Sofraları kitabında geçen, Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı'na “Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor, kime inanayım?” sorusunu devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim. Sayın savcı bunun gösteri olduğunu anladı. Şimdi özgürüm. Her şey için, desteğiniz için, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.DİYANET ‘HELAL DEĞİL’ DEMİŞTİDiyanet İşleri Başkanlığı, deniz canlıların yenilmesiyle ilgili bir fetva yayımlamış, yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünlerinin helal olmadığı görüşünün benimsendiğini belirtmişti.