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Mermer ocağı için tropikal meyve cennetinde ağaç kıyımı başladı

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İklimi ve coğrafyası nedeniyle birçok tropikal meyve yetiştirildiğinin yapıldığı Antalya Gazipaşa ile Mersin Anamur sınırındaki Kaledran'da, mermer ocağı yapılması karşılığında devlet eliyle özel bir şirkete verilen ormanlık alanda bulunan yabani zeytin, kızılçam ve sandal ağaçları kesilerek, kıyım yapıldı.

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Mermer ocağı için tropikal meyve cennetinde ağaç kıyımı başladı

 


 Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, bu ürünlerin ülke ve yöre ekonomisine büyük katma değer sağladığını, doğal güzelliği ve tarihi ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Yakacık ve Anamur'un anıtlı mahallelerini içene alan Kaledran'da, arkeolojik sit alanını da kapsayan yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alan, mermer ocağı yapılması karşılığında devlet eliyle özel bir şirkete verildi.

 

YAŞANANLAR ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR

Mermer ocağına giden yolda yapılan çalışmalarda, yabani zeytin ağaçlarının yanı sıra kızılçam, sandal, menengiç ve harnup (keçiboyunuzu) gibi maki türlerinin yok edildiği gözlemlendi. İş makineleri ile kesilen ağaçlar, kamyonlara yüklenerek bölgeden taşınıyor. Yaşananlar ise bölge halkı tarafından endişeyle takip ediliyor.

TARIM ARAZİLERİ TEHDİT ALTINDA

 Su kaynaklarını, ormanları ve tarımsal üretimi tehdit eden mermer ocağı projesi için geçtiğimiz ay başlatılan yol çalışması, daha proje başlamadan binlerce ağacın yok edilmesine neden oldu. Yüksek eğimli arazide açılmak istenen mermer ocağının heyelan riski oluşturacağına da değinen köylüler, işletme sahası yakınındaki yerleşim ve tarım arazilerinin tehdit altında olduğunu belirtiyor.

BÖLGE HALKI DAVA AÇTI

Arkeolojik sit alanını da kapsayan yaklaşık 100 hektarlık ruhsat sahasında el değmemiş yabani zeytin ağaçlarının yanı sıra kızılçam, sandal, menengiç ve harnup gibi maki türleri de yer alıyor. Tarımsal üretimde su sorunu yaşayan bölgedeki çiftçi kooperatifleri ve vatandaşlar mermer ocağı için verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için dava açtı. Halk, mahkemeden gelecek müjdeli haberin gecikmemesini temenni ediyor.

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