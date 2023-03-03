Meral Akşener 6'lı masadan kalktı

“Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı

Akşener, "Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür” diye devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.

Partinin genel merkez ek binasındaki toplantı bir saat sürdü.

Akşener, toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Meral Akşener: "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." İfadelerini kullandı.

"Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz” diyen Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir." dedi.

Akşener, "Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür" diye devam etti.

