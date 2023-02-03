Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta -17 derecede düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı

Mehmetçik kış tatbikatında nefes kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2023', Kars'ta sıfırın altında 17 derecede zorlu şartlarda gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı- 2023' dün yapılan Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi. TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının da izlediği tatbikatta bazı silah ve cihazlar ilk kez kullanıldı.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında yapıldı.

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedefler, toplarla vurulurken bir hedefi de Bayraktar TB2 imha etti.

Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar yönlendirildi.

"Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı" kapsamında toplanmakta olduğu tespit edilen karşıt kuvvet ihtiyat tank taburuna engel olma amacıyla, F-16'lar tarafından muharebe sahasında hava tecrit atışları yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi. ATAK'lar tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kısmı korumalı kurtarıcı araçla daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.

