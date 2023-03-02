banner913
banner885
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
2 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
20 0
 
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
17 0
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
24 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
13 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
31 0
banner915

Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

banner476

banner825
Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası
Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece
Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. ‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.