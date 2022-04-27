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Maske zorunluluğu kalktı

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Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" dedi.

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Maske zorunluluğu kalktı

 Maske kullanma zorunluluğu sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, ileri yaşlarda ve kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Bilim Kurulumuz, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarınların salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir" diye konuştu.

Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına da pandemi döneminde verdikleri hizmetten dolayı "1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız" sözleriyle teşekkür etti.

Erdoğan, Bilim Kurulu'nun "bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığına karar verdiğini" de açıkladı.

Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da daha sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

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