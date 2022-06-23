Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı?

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele 2. gününde... Yangın bölgesinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin bilgi verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

12 UÇAK VE 45 HELİKOPTER

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 45 helikopter ve 12 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yangının akşama doğru kontrol altına alanabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangın bölgesinden 247 kişi tahliye edildi. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada.

Meteorolojik veriler bize ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Verilerden olumlu manada yararlandık. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var.

Temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Kontrol altına alınıp yangın meselesi bittikten sonra da bu alanlar için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.''

''GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER BUGÜN-YARIN DEVREDE''

İçişleri Bakanı Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin de devrede olduğunu söyledi.

Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan Bakan Soylu, ''Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak'' dedi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Soylu, yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitleri ve ellerinde şüpheli bir kişi olduğunu da açıklayarak ''Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız'' diye konuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.