Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti

Spor camiası yasa boğuldu

Depremde enkaz altında kalan Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan yaşamını yitirdi.

Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu.

Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.

Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu. Eşi kurtarılan Eyüp Türkaslan'dan saatler sonra acı haber geldi. Türkaslan hayatını kaybetti.

