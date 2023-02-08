banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
10 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
11 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
29 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
12 0
banner915

Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti

banner476

Spor camiası yasa boğuldu

banner825
Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti
Depremde enkaz altında kalan Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan yaşamını yitirdi. 
Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu. 
Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.
Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu. Eşi kurtarılan Eyüp Türkaslan'dan saatler sonra acı haber geldi. Türkaslan hayatını kaybetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.