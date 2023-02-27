Malatya'daki korkutan depremin şiddeti 5.6

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberleri peş peşe geliyor! Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi, şiddetli sarsıntı Malatya'nın haricinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman'da da net şekilde hissedildi. 12:04 sularında meydana gelen depremin 15 saniye sürdüğü bildirildi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi.

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oldu! Deprem, Malatya'nın dışında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da net şekilde hissedildi. Malatya'da, Hatay'da yaşayan vatandaşlar bu deprem sonrası da büyük korku ve panik yaşadı. Çoğu bina da deprem sonrası sallandı.

SON DAKİKA: MALATYA'DAKİ DEPREM SONRASI EKİPLER UYARI YAPTI!

Emniyet ekipleri depremin ardından vatandaşlara uyarılarda bulunurken haber kanallarına bağlanan muhabirler depremin 15 saniye sürdüğünü, ve peş peşe gelen depremler sonrasında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.