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Malatya'daki depremde bir can kaybı daha

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Malatya'da önceki gün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı. Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı apartmanda depreme yakalanan Bedih Kış'ın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı

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Malatya'daki depremde bir can kaybı daha
Malatya'da önceki gün saat 12.04'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle birlikte can kaybı sayısı 2'ye yükseldi. Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.
Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamada, depremde iki kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 40'ının tedavisinin devam ettiği, 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. 
Yıkılan 29 binanın altında kalan 32 vatandaş ise kurtarma ekiplerince enkazlardan çıkarıldı. 
Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı apartmanda depreme yakalanan Bedih Kış'ın enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.
 
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