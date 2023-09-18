banner913
banner932
"New York’ta yeni sürecin tohumları atılmaya çalışılacak"
7 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
64 0
 
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
23 0
Hükümetten özel sektöre prim desteği
Hükümetten özel sektöre prim desteği
25 0
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
20 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
54 0
banner964

Maganda dehşeti

banner476

Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık Bayram Mert Filik yaşamını yitirdi

banner974
Maganda dehşeti
banner971
Kilis'te çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşamını yitirdi. Bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, silahı ateşleyen A.K. gözaltına alındı
Olay, önceki gün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı.
ARABADA UYUYORDU
Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz’a (5) isabet etti.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Mertin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.