Maganda dehşeti

Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 7 aylık Bayram Mert Filik yaşamını yitirdi

Kilis'te çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşamını yitirdi. Bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, silahı ateşleyen A.K. gözaltına alındı

Olay, önceki gün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı.

ARABADA UYUYORDU

Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz’a (5) isabet etti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Mertin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

