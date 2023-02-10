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Kurtarılan köpek umut oldu

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Kurtarılan köpek umut oldu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken sevindirici haberler de gelebiliyor. İskenderun'da yıkılan bir binadan kurtarılan köpek adeta umut oldu.
 
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