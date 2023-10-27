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“Küfrettiği için öldürdüm”

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12 yaşındaki Dursun’un katili:

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“Küfrettiği için öldürdüm”
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, evden bisiklet sürmek için ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Dursun Efe'nin dört yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve uzaktan akrabası olduğu belirlenen 21 yaşındaki Umut Göçge cinayeti itiraf etti.
12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ı bıçaklayıp katleden Umut Göçgen'in ifadesine ulaşıldı. Göçgen "Bisikletle gezmeye çıktık. Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana küfredince tartıştık" iddiasında bulundu.
 
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