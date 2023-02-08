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Küçük çocuk, tek başına kurtarılmayı bekledi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkilendiği depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki küçük çocuk yıkılan binanın altından saatlerce kurtarılmayı bekledi

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Küçük çocuk, tek başına kurtarılmayı bekledi
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.
Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.
Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesine ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekledi.
 
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