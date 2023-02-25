Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık" dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 2 bin 500’ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.

Karapınar ilçesine 11 kilometre mesafede Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı yaylasında bir tarlada 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

OBRUKLARIN DEPREMLE İLGİLİ VAR MI?

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını söyledi.

Arık, şunları kaydetti:

"Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz."

Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini söyleyen Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir. Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık." diye konuştu.

Tarlasındaki obruğun birkaç gün öncesinde oluşmuş ihtimali üzerinde durduğunu belirten Yusuf Gültekin, "Bizim burada sık sık obruklar oluşuyor. Dün haberimiz oldu. Bu obruklar devam edecek mi bilmiyoruz. İlk zamanlar ürperiyorduk ama alıştık. İlk kez gören insanlar korkuyor" dedi.

Hacı Seyit Yaylası'nda yaşayan Mehmet Yapar da Karapınar'da her zaman böyle obrukların oluştuğunu belirterek, şimdi de komşusunun tarlasında büyük bir obruk oluştuğunu söyledi.