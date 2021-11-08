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Konya, 5,1 ile sallandı

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Konya, 5,1 ile sallandı
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Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.  Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. 

"OLUMSUZ BIR İHBARDA BULUNULMADI"

AFAD, depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

"3 METRUK BİNADA HASAR OLUŞTU"

AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 m

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