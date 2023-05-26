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Konda’ya göre Erdoğan kazanacak

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Konda Araştırma, ikinci tur seçim anketini yayımladı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor

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Konda’ya göre Erdoğan kazanacak
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Türkiye’deki KONDA Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini paylaştı.
KONDA’nın anketi, 20-21 Mayıs’ta 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı.
Konda Anketi'ne göre kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor.
Kararsızlar dağıtılmadan oy oranları ise şöyle:
•        Erdoğan: Yüzde 47
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2
•        Kararsız: Yüzde 8,2
•        Oy kullanmaz: Yüzde 2,6
 
Şirket ilk tur öncesi son anketinde Kılıçdaroğlu'nu 49,3, Erdoğan'ı ise 43,7 olarak göstermiş ve yanılmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Konda yöneticisi Bekir Ağırdır'ı seçim sonrası, "Türkiye'de anket mafyası var. Bu adam Türkiye’ye operasyon çekiyor" sözleriyle hedef almıştı.
 
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