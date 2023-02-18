Kolonları kesilen site için yapılan suç duyurusuna takipsizlik verilmiş

Antakya’da depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Farklı Yaşam Rende sitesinin kolonlarının kreş yapmak için kesildiği, bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik verildiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depremde Antakya’daki Farklı Yaşam Rende sitesinde dört bloktan ikisi yıkıldı.

Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

İki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” dedi.

Atılğan, Müteahhit Fevzi Yılmaz ile toprak sahibi Arif Sami Rende arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını ve bu kapsamda sitenin 2’şer blok alacakları şekilde paylaştırıldığını söyledi.

Avukat Atılğan şöyle devam etti:

“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’. Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

