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Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

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Türkiye’de Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde saman yüklü tırın dorsesinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Türkiye’de Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde saman yüklü tırın dorsesinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Anadolu Otoyolu'nun kent geçişinde durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpekle arama yapıldı.
Aramada, aracın soğutucu kısmına gizlenmiş 167 paket halinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
 
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