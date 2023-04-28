Kızını vurup intihar etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulundukları evleri yıkılan 38 yaşındaki öğretmen Ferit Dayan’ın hayatı kabusa döndü.
Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Ferit Dayan, 12 yaşındaki küçük kızı Asya İrem Dayan ile sağ kurtuldu.
Küçük kızıyla hayata tutunmaya çalışan Ferit Dayan, bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan’ı kaldıkları eve çağırdı. Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.
DEPREMDEN SONRA PSİKOLOJİK DESTEK GÖRMEYE BAŞLAMIŞ
Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan küçük kız yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
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