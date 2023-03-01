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Kızılay şube başkanı eğlencede!

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Türkiye‘de depremzedelerin barınma sorunu sürerken çadır ve konserve satışı nedeniyle tepki çeken Kızılay‘ın Edremit Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesinin, depremden sonra bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, “Ne oynadık, ne zıpladık. Sadece yemek yedik” dedi

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Kızılay şube başkanı eğlencede!
Türkiye’de 11 kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından Kızılay’ın depremin üçüncü gününde Ahbap‘a 46 milyon TL’lik çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Çadır satışı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bir görüntüde, Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç’ın depremden sonra bir eğlence mekanında ocak başında eğlendikleri görülüyor.
Himmet Bora söz konusu fotoğraf karesine ilişkin yaptığı açıklamada, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını belirterek, “Bir davet geldi. İcabet ettik. Ne oynadık, ne zıpladık. Sadece yemek yedik” ifadelerini kullandı
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