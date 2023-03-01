Kızılay şube başkanı eğlencede!

Türkiye’de 11 kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından Kızılay’ın depremin üçüncü gününde Ahbap‘a 46 milyon TL’lik çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Çadır satışı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bir görüntüde, Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç’ın depremden sonra bir eğlence mekanında ocak başında eğlendikleri görülüyor.
Himmet Bora söz konusu fotoğraf karesine ilişkin yaptığı açıklamada, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını belirterek, “Bir davet geldi. İcabet ettik. Ne oynadık, ne zıpladık. Sadece yemek yedik” ifadelerini kullandı
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