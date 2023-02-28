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Kızılay deprem bölgesine koşan eczacılara da çadır satmış

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Deprem sonrasında yetersiz kaldığı eleştirileri yöneltilen Kızılay'ın Türk Eczacılar Birliği'nin ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin TL'den sattığı ortaya çıktı

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Kızılay deprem bölgesine koşan eczacılara da çadır satmış
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay’ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı.
6 Şubat’taki depremin hemen ardından bölgede sahra eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacıları Birliği (TEB) de Kızılay’dan parayla çadır almak zorunda kaldı.
TEB Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi.
Üney, bu alım için ödemeyi Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye yaptıklarını belirtti.
 
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