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Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

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Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
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Türkiye İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

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