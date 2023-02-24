Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından acı haber

atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz Ocak ayında -de bağlacını bilemediği için gündem olan genç yarışmacı Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremde binlerce vatandaşı ne yazık ki kaybettik. Yeni doğan bebeklerden yaşlı insanlara kadar birçok hayat son buldu.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı olarak karşımıza çıkan 21 yaşındaki 21 Simay Atlı'nın annesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta enkaz altında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Simay, 5 bin lira değerindeki 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusuyla da gündem olmuştu.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nde devamsızlıktan sınıfta kaldığını, bu yıl da kalmamak için okulu yarım dönem dondurduğu dile getirmişti.

Kazandığı ödülle babasının kredi kartı borcunu ödemek istediğini belirten Simay, sorulan soruda -de bağlacını bilemediği için sosyal medyada çok konuşulmuştu.

