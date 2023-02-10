Kilometrelerce uzayıp gidiyor, gören inanamıyor!

Türkiye, 6 Şubat'taki depremin açtığı yaraları yarmaya çalışırken, 81 ilde adeta seferberlik ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım tırları gelirken, arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı sürüyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KIRIK FAY HATTI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan fay hattındaki kırık ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş’taki Tevekkelli köyünde çekilen görüntülerde kilometrelerce uzayıp giden fay hattındaki kırık, görenleri dehşete düşürdü.