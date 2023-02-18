Killian’ın yardımıyla 17 kişi kurtuldu

O bir kahraman

İsveç büyükelçiliği, depremden sonra Türkiye’ye getirilen Killian adlı köpeğin yardımıyla 17 kişinin enkaz altından kurtarıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

“İsveç medyasına göre Killian, Türkiye’de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, MSB’de (Acil Durum Ajansı) eğitilmiş altı yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye’ye gelen İsveç arama kurtarma ekibinin bir üyesidir.”

