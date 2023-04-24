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Kılıçdaroğlu’na sevgi seli

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Kılıçdaroğlu’na sevgi seli
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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldıktan sonra, Anıtkabir’i ziyarete gelen çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
 
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