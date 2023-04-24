Kılıçdaroğlu’na sevgi seli

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldıktan sonra, Anıtkabir’i ziyarete gelen çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.