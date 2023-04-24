Kılıçdaroğlu’na sevgi seli

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldıktan sonra, Anıtkabir’i ziyarete gelen çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

