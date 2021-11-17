Kılıçdaroğlu ve Akşener 'den ‘acil seçim’ çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürpriz toplantıda ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. İki lider hükümete erken seçim çağrısında bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete erken seçim çağrısı yaptı.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere sürpriz toplantıda bir araya gelen iki lider, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası’nı TL’deki değer kaybına seyirci kalmakla eleştiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlerle ilgili açıklamalarına da tepki gösterirken, “Bir an önce hükümetten çekilsinler, yönetemiyoruz desinler. Bu millete daha fazla acı çektirmesinler” dedi.

Akşener de, “Sayın Genel Başkanımızın acil seçim, hemen seçim çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka çare yok” dedi. Akşener, iki partinin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.