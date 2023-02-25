Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak da hasar aldı

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı Kibar Feyzo filminin çekildiği Reyhanlı’daki tarihi konak depremde hasar aldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen ve artçılarının hala devam ettiği deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu. 60 yıldan fazladır ayakta duran ve ilçenin önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı. Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü.
Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.
1978 yılında çekilen başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı filmde Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit rol almıştı.
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