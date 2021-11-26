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Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın

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Kırklareli’nde vatandaşların cep telefonuna AFAD'dan "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı geldi.

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Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın
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Kırklareli’nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara gelen bir mesaj paniğe neden oldu.

Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın - 2

AFAD'dan gelen mesajda "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" ifadeleri yer aldı.
 

Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın - 3

Mesajı alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
 

  

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır" denildi.
 

Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın - 5

Belirtilen saatler arasında siren ve sesli anonslarla denemelerin devam edeceği belirtilerek "Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.

Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.

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