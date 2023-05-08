Kemal Derviş yaşama veda etti

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin efsanevi ekonomisti 1949 doğumlu Kemal Derviş, ABD Washington'daki tedavisi sırasında yaşama veda etti.. Parkinson hastalığından vefat eden Derviş bir dönem Türkiye ekonomisinin emanet edildiği uluslararası üne sahip ekonomistti..

10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Derviş'in babası Türk, annesi Alman idi.. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Ecevit'in talimatıyla KKTC'nin ekonomisinin düzenlenmesinde de etkin çalışmaları oldu... 2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. 20 yıl kadar önce AKP iktidarı Kemal Derviş'in kurduğu ekonomik sistemle birlikte devralacaktı... Derviş daha sonra, İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek BM Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti. Akademisyenliğiyle de ünlenen Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.