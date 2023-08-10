Kaşıkla verip kepçeyle aldılar

Türkiye’de Temmuzda en düşük memur maaşı olan 22 bin TL’nin alım gücü, ağustos başında 20 bin 97 TL’ye düştü. Asgari ücret daha cebe girmeden 988 lira eridi

Türkiye’de işçi, memur ve emekliye temmuz ayının başında yapılan zamlar, ay bitmeden eriyip, kuşa döndü. Hayat pahalılığı karşısında her geçen gün yoksullaşan dar gelirliye maaş zammı diye kaşıkla verilen zamlar, vergi ve zamların ardından kepçeyle geri alındı.

Temmuzda 22 bin liraya yükseltilen en düşük memur maaşının alım gücü, bir aydır yağan zamlar yüzünden ağustos başında 20 bin 97 liraya geriledi. Temmuzda açıklanan ve ilk kez bu ay ödenmeye başlayan 11 bin 400 liralık asgari ücretin alım gücü de zamlar karşısında yaklaşık bin lira eriyerek 10 bin 414 liraya düştü. Temmuzda

7.907 TL'YE DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun temmuzda yüzde 9.49, yıl başından bu yana yüzde 31.14 arttığını hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da aylık enflasyonu yüzde 13.18, 7 aylık enflasyonu yüzde 69.21 olarak açıkladı. Memur-Sen, bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının temmuzda 20 bin 352 lira olduğunu ilan etmişti. TÜİK'in hesabına göre, bu memurun ağustos başında alım gücü bin 764 lira, ENAG'ın hesabına göre 2 bin 370 lira eridi. Temmuzda yüzde 25 zamla 8 bin 657 TL'ye yükseltilen en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü ağustosta 750 lira azalarak, 7 bin 907 lira oldu. Bu emekliler 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan yararlandırılmamıştı. 11 bin 402 liraya çıkarılan ve ilk kez ağustosta milyonlarca işçiye ödemesi yapılan yeni zamlı asgari ücret de cebe 10 bin 414 liralık alım gücüyle girdi.

ZAMSIZ YAKALANDILAR

Yılın başında 7 bin 500 liraya yükseltilen, ancak temmuz ayında hiç zam yapılmayan en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi aylığı alanlar, temmuzda yağan zam sağanağı karşısında savunmasız kaldı. Söz konusu emeklilerin 7 bin 500 liralık aylığının çarşı pazardaki alım gücü TÜİK hesabıyla bin 781 lira eriyerek, 5 bin 719 liraya düştü. Aynı şekilde özel sektörde çalışıp temmuzda ara zam yapılmayan örneğin 15 bin lira maaşlı bir işçinin alım gücü de ağustos ayı başında 11 bin 438 liraya geriledi.

, memur ve emekliye temmuz ayının başında yapılan zamlar, ay bitmeden eriyip, kuşa döndü. Hayat pahalılığı karşısında her geçen gün yoksullaşan dar gelirliye maaş zammı diye kaşıkla verilen zamlar, vergi ve zamların ardından kepçeyle geri alındı.Temmuzda 22 bin liraya yükseltilen en düşük memur maaşının alım gücü, bir aydır yağan zamlar yüzünden ağustos başında 20 bin 97 liraya geriledi. Temmuzda açıklanan ve ilk kez bu ay ödenmeye başlayan 11 bin 400 liralık asgari ücretin alım gücü de zamlar karşısında yaklaşık bin lira eriyerek 10 bin 414 liraya düştü. Temmuzda zam yapılmayan 7 bin 500 liralık en düşük emekli aylığının piyasadaki alım gücü 5 bin 719 liraya geriledi. Temmuzda zam alamayan özel sektör çalışanının 15 bin liralık maaşı ağustos başında 11 bin 438 lira oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun temmuzda yüzde 9.49, yıl başından bu yana yüzde 31.14 arttığını hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da aylık enflasyonu yüzde 13.18, 7 aylık enflasyonu yüzde 69.21 olarak açıkladı. Memur-Sen, bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının temmuzda 20 bin 352 lira olduğunu ilan etmişti. TÜİK'in hesabına göre, bu memurun ağustos başında alım gücü bin 764 lira, ENAG'ın hesabına göre 2 bin 370 lira eridi. Temmuzda yüzde 25 zamla 8 bin 657 TL'ye yükseltilen en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü ağustosta 750 lira azalarak, 7 bin 907 lira oldu. Bu emekliler 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan yararlandırılmamıştı. 11 bin 402 liraya çıkarılan ve ilk kez ağustosta milyonlarca işçiye ödemesi yapılan yeni zamlı asgari ücret de cebe 10 bin 414 liralık alım gücüyle girdi.ZAMSIZ YAKALANDILARbaşında 7 bin 500 liraya yükseltilen, ancak temmuz ayında hiç zam yapılmayan en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi aylığı alanlar, temmuzda yağan zam sağanağı karşısında savunmasız kaldı. Söz konusu emeklilerin 7 bin 500 liralık aylığının çarşı pazardaki alım gücü TÜİK hesabıyla bin 781 lira eriyerek, 5 bin 719 liraya düştü. Aynı şekilde özel sektörde çalışıp temmuzda ara zam yapılmayan örneğin 15 bin lira maaşlı bir işçinin alım gücü de ağustos ayı başında 11 bin 438 liraya geriledi.