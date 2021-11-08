Karı-koca bir gün arayla corona virüse yenildi

Kastamonu'da yaşayan çift tedavi için gittikleri İstanbul'da corona virüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi’nde yaşayan Ali Özkan(78) ve eşi Cemile Özkan(76), tedavi için gittikleri İstanbul’a corona virüse yakalandı.

İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Özkan önceki gün vefat etti. Özkan, Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi.



Cemile Özkan da eşinden 1 gün sonra corona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Cemile Özkan eşinin mezarının yanına defnedildi.